سفير بكين بالقاهرة: الصين تدعم حق مصر في حفاظ سيادتها وأمنها واستقرارها

أكد السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشيانج، الأربعاء، دعم الصين حق مصر في الحفاظ على سيادتها وحقوقها وأمنها.

جاء ذلك خلال تصريحات السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج اليوم خلال الموتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الصينية في القاهرة عن النتائج المثمرة لزيارة وانغ سي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني لمصر والعلاقات الصينية المصرية أن مصر والصين بينهما الكثير من التعاون.

وقال لياو ليتشيانج إن زيارة وزير الخارجية الصيني للقاهرة كانت مثمرة ويمكن تلخيصها إلى عدد من النقاط حيث التقى الوزير الصيني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن هناك علاقات صداقة بين رئيسي البلدين ومصر تحت قيادة السيسي حققت الكثير من الإنجازات رغم الصعوبات المختلفة التي تواجه العالم كما أن الصين تدعم حق مصر في الحفاظ على سيادتها وحقوقها وأمنها وتدعم الصين مصر؛ لأن تكون عضوا جديدا في مجموعة البريكس وستكون الصين الشريك الاستراتيجي الموثوق به والطويل الأمد لتحقيق التنمية في مصر.

وأكد لياو ليتشيانج أن وزير الخارجية الصيني اتفق مع سامح شكري وزير الخارجية على تعميق الثقة السياسية وتبادل الدعم الثابت والتعاون في الحزام والطريق بجودة عالية.

لياو ليتشيانج: وضع خطة خمسية للتعاون بين مصر والصين

وأشار لياو ليتشيانج الى التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والحفاظ على الآثار حيث هناك تعاون بين البلدين تتعلق بالتنقيب عن الآثار تحت المياه في مدينة الإسكندرية.

وأضاف لياو ليتشيانج “كما تم الاتفاق بين الوزيرين على وجهة نظر مشتركة حول القضايا الدولية كما تم وضع الخطة الخمسية للتعاون بين البلدين وتتضمن خطة مفصلة وشاملة وواضحة لتحقيق التعاون بين البلدين ودعم الجمهورية الجديدة في مصر وحياة كريمة في مصر واستيراد المزيد من المنتجات الزراعية المصرية وتشجيع حركة السياحة بين البلدين”.