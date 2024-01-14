أحمد وهبان: زيارة وزير خارجية الصين لمصر تعكس مستوى العلاقات الوثيقة (فيديو)

قال الدكتور أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة وزير خارجية الصين لمصر هامة للغاية وتعكس مستوى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والتي تمتد منذ عام 1956 عندما كانت مصر من أولى الدول التي اعترفت بالصين.

وأضاف وهبان، في حوار هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن العلاقات بين مصر والصين تتمتع بخصوصية وتميز في مختلف المجالات، خاصة الثقافي والتعليمي، حيث يوجد تبادل طلابي وثقافي بين الشعبين، ويزداد الاهتمام بتعلم اللغتين العربية والصينية.

وأشار إلى أن زيارة الوزير الصيني تأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، وتعكس رؤية الصين لمصر كشريك استراتيجي ودولة مجاورة في تجمع البريكس، الذي تنضم إليه مصر مؤخرًا.

وأضاف أن الصين وروسيا تدعمان فكرة بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، يحترم سيادة الدول ويعزز السلام والتنمية، وأن الصين تلعب دورًا قطبيًا في العالم الحالي، الذي لم يعد يهيمن عليه القطب الأمريكي وحده، بل أصبح يضم ثلاثة أقطاب هى الولايات المتحدة وروسيا والصين.