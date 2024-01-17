السفير الصينى بالقاهرة يشيد بدور مصر فى إدخال المساعدات لقطاع غزة

أعرب السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشيانج، اليوم الأربعاء، عن شكر بلاده لمصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مؤكدا دعم الصين وقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال تصريحات السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج اليوم في الموتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الصينية في القاهرة عن النتائج المثمرة لزيارة وانغ سي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني لمصر والعلاقات الصينية المصرية، مؤكدا أن مصر والصين بينهما الكثير من التعاون.

الصين تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة

وبشأن الوضع في غزة، قال لياو ليتشيانج إن الصين تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإقامة آلية فعالة لإقامة دولة فلسطين وإدخال المساعدات ودعم المجتمع الدولي لوقف النار في غزة مضيفا “أحيي مصر على مساهمتها في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة”.

وتعليقا على قضية تايوان، قال لياو ليتشيانج إن موقف الصين فيما يتعلق بتايوان والانتخابات الأخيرة ثابت، مشيرا إلى أن الانتخابات في تايوان شان داخليا للصين ولا تزال تايوان جزء من الصين ولا يتغير هذا الأمر وهناك حقائق تاريخية واثرية تبثت ذلك ولن يتحقق استقلال تايوان ليس ف الماضي أو في المستقبل ولو حدث سيكون تدخل كبير في الشأن الداخلي الصيني.

وأضاف: “كما سبق وجددت الرئاسة المصرية والجامعة العربية والخارجية المصرية أن تايوان جزء من الصين وأن هناك دعما مصريا لمبدأ الصين الواحدة”.

وأكد السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشيانج، دعم الصين حق مصر في الحفاظ على سيادتها وحقوقها وأمنها.

وقال لياو ليتشيانج إن زيارة وزير الخارجية الصيني للقاهرة كانت مثمرة، فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك علاقات صداقة بين رئيسي البلدين ومصر تحت قيادة السيسي حققت الكثير من الإنجازات رغم الصعوبات المختلفة التي تواجه العالم، كما أن الصين تدعم حق مصر في الحفاظ على سيادتها وحقوقها وأمنها وتدعم الصين مصر.