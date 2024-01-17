الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربي يُجدد دعمه لمبدأ الصين الواحدة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

جدَّد البرلمان العربي موقفه الداعم لمبدأ الصين الواحدة، ومعارضة ما يسمى "استقلال تايوان" والتدخل في الشؤون الداخلية للصين، ودعم حقها المشروع في الحفاظ على سلامة أراضيها وكامل سيادتها عليها، مشددًا على أن مبدأ الصين الواحدة راسخ في السياسة الخارجية العربية، مضيفًا أن ما شهدته أرض تايوان مؤخرًا من انتخابات لا يؤثر على مبدأ الصين الواحدة، الذي يؤكد عليه البرلمان العربي دائمًا في جميع المناسبات ذات الصلة، ومنها، اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى التي أجراها وفد البرلمان العربي مع كبار المسؤولين خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية في شهر أغسطس الماضي.

 المواقف المُشرفة للصين في دعم القضية الفلسطينية

وأكد البرلمان العربي أنه يُثمنٌّ المواقف المُشرفة لجمهورية الصين الشعبية لدعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بالتصريحات التي أدلى بها وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية خلال جولته الأخيرة إلى عددٍ من الدول العربية والأفريقية، والتي أدان فيها الجرائم الوحشية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومشيدًا أيضًا بموقف الصين الرافض لمخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والرافض كذلك لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

 القواسم الثقافية والحضارية المشتركة

كما أكد البرلمان العربي أن جمهورية الصين الشعبية من الدول الصديقة التي ترتبط مع الدول العربية بعلاقات استراتيجية قوية على كافة المستويات فضلًا عن القواسم الثقافية والحضارية المشتركة بين الشعبين العربي والصيني.

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وأكد البرلمان العربي أيضًا حرصه الشديد على تنمية وتطوير هذه العلاقات، خاصةً على المستوى البرلماني، وذلك من خلال العلاقات المتنامية بين البرلمان العربي واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (برلمان جمهورية الصين الشعبية).

وكانت الصين قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين لحل أزمة فلسطين، حيث  قال وزير خارجية الصين وانغ يي إن الحرب في غزة مستمرة في التصاعد وإن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية ووضع جدول زمني ملموس لتنفيذ حل الدولتين.

البرلمان العربي ​تايوان الصين القضية الفلسطينية الحرب على غزة الشعب الفلسطيني

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