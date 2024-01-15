"تاريخي".. حزب المؤتمر يشيد بالبيان المشترك بين مصر والصين لدعم القضية الفلسطينية

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان المشترك بين مصر والصين لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار ورفض انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، قائلا هذا البيان تاريخي وتأكيد على موقف مصر الواضح والثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور يوما بعد يوم مما يستوجب سرعة وقف إطلاق النار، وإنفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لاحتواء تداعيات الأزمة في غزة

وأكد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحرب في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر معبر رفح.

الضغط على الاحتلال الإسرائيلي ووقف إطلاق النار

وشدد الحزب على ضرورة اتحاد كافة دول العالم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، ومحاكمته على جرائمه البشعة في حق الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية وقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل الصراعات الدائرة في بعض دول المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس، "وانج يي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار المسئولين الصينيين، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة.

وفي تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، عقب اللقاء، أوضح أن وزير الخارجية الصيني سلم السيد الرئيس رسالة من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، تضمنت التهنئة على إعادة انتخاب السيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، وجه الرئيس الشكر للرئيس الصيني، منوهًا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين، التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومؤكدًا استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي.

