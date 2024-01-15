الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

شريطة حسن استغلال الموارد

45 مليار دولار إيرادات من السياحة.. برلماني: مصر تمتلك المقومات لتحقيق هذا الرقم

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـمجلس النواب، إن رؤية الدولة بشأن قطاع السياحة لزيادة معدلات نمو الإيرادات السياحية بما لا يقل عن 20% سنويًا لتحقيق إيراد مستهدف 45 مليار دولار بحلول 2030، يؤكد استهداف القطاع الحيوى لجلب العملة الصعبة، خاصة وأن القطاع السياحى يعتبر قاطرة بناء الاقتصاد وانتعاشه بصفة عامة.

توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل

وأضاف "هندي"، أن السياحة من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل ويساهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة.

ولفت إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى بالقطاع السياحي أهمها المتحف المصري الكبير، والذى يُعد أحد أهم المشروعات القومية بقطاع السياحة والآثار، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، متحف شرم الشيخ القومى، متحف آثار مطروح، تطوير المتحف المصري بالتحرير، إضافة للاكتشافات الأثرية العديدة.

أبرز القطاعات التي تساهم فى جلب العملة الصعبة

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن السياحة من أهم وأبرز القطاعات التي تساهم في جلب العملة الصعبة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على حسن استغلال هذا المصدر، خاصة وأن مصر تمتلك كافة الموارد التي تجعلها رائدة في مجال السياحة، حيث تتنوع المصادر السياحية بين الشاطئية والتراثية والدينية والتاريخية والعلاجية، وهذه الموارد جميعها غير متوفرة في أي دولة على مستوى العالم.

"نقل النواب": مصر لن تتنازل عن دعم القضية الفلسطينية

وشدد النائب عمرو هندي، على أهمية الترويج الإلكتروني للمقاصد السياحية والتسويق طوال الوقت للسياحةالمصرية، سواء من خلال عقد مؤتمرات ى الاماكن السياحية، تدشين تطبيقات على الهواتف الذكية للمعالم الآثرية، تخصيص برامج وأعمال فنية عن الآثار المصرية، واستغلال القنصليات والسفارات المصرية للترويج للسياحة فى الخارج للوصول للحلم المنشود، وهو تحقيق 45 مليار دولار إيرادات من القطاع.

النائب عمرو هندي النواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب السياحة ايرادات السياحة

مواد متعلقة

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

"نقل النواب": مصر لن تتنازل عن دعم القضية الفلسطينية

قيادى بـ"مستقبل وطن": مجلس النواب يعلى سيادة القانون ويكرس دوره فى مكافحة الفساد

برلماني: إشراك القطاع الخاص في المشروعات الزراعية يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد

برلمانى: تطوير القاهرة التاريخية يحقق مكاسب للاقتصاد الوطنى

"المؤتمر": توجيهات الرئيس السيسى بتطوير القاهرة التاريخية تهدف لإعادة المظهر الجمالى

"خطة النواب" تناقش الحسابات الختامية لـ4 وزارات الأسبوع المقبل

رئيس البرلمان العربى: القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

عاجل| نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟