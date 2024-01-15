45 مليار دولار إيرادات من السياحة.. برلماني: مصر تمتلك المقومات لتحقيق هذا الرقم

شريطة حسن استغلال الموارد

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـمجلس النواب، إن رؤية الدولة بشأن قطاع السياحة لزيادة معدلات نمو الإيرادات السياحية بما لا يقل عن 20% سنويًا لتحقيق إيراد مستهدف 45 مليار دولار بحلول 2030، يؤكد استهداف القطاع الحيوى لجلب العملة الصعبة، خاصة وأن القطاع السياحى يعتبر قاطرة بناء الاقتصاد وانتعاشه بصفة عامة.

توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل

وأضاف "هندي"، أن السياحة من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل ويساهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة.

ولفت إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى بالقطاع السياحي أهمها المتحف المصري الكبير، والذى يُعد أحد أهم المشروعات القومية بقطاع السياحة والآثار، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، متحف شرم الشيخ القومى، متحف آثار مطروح، تطوير المتحف المصري بالتحرير، إضافة للاكتشافات الأثرية العديدة.

أبرز القطاعات التي تساهم فى جلب العملة الصعبة

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن السياحة من أهم وأبرز القطاعات التي تساهم في جلب العملة الصعبة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على حسن استغلال هذا المصدر، خاصة وأن مصر تمتلك كافة الموارد التي تجعلها رائدة في مجال السياحة، حيث تتنوع المصادر السياحية بين الشاطئية والتراثية والدينية والتاريخية والعلاجية، وهذه الموارد جميعها غير متوفرة في أي دولة على مستوى العالم.

وشدد النائب عمرو هندي، على أهمية الترويج الإلكتروني للمقاصد السياحية والتسويق طوال الوقت للسياحةالمصرية، سواء من خلال عقد مؤتمرات ى الاماكن السياحية، تدشين تطبيقات على الهواتف الذكية للمعالم الآثرية، تخصيص برامج وأعمال فنية عن الآثار المصرية، واستغلال القنصليات والسفارات المصرية للترويج للسياحة فى الخارج للوصول للحلم المنشود، وهو تحقيق 45 مليار دولار إيرادات من القطاع.