الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نقل النواب": مصر لن تتنازل عن دعم القضية الفلسطينية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن البيان المشترك بين مصر والصين تأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.

 دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتراجع عن دعم القضية الفلسطينية وتقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 التحركات المصرية لدعم الشعب الفلسطيني

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن البيان المشترك بين مصر والصين يأتي ضمن التحركات المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، والسعي نحو وقف إطلاق النار، وفضح الممارسات الإسرائيلية اللا إنسانية في حق الفلسطينين.

 

عابد: مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

 

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وكذلك أول من بادرت بفتح المعبر الحدودي، إلا أن الإشكالية في التعنت من الجانب الإسرائيلي الذي يرفض دخول المساعدات ويؤخر وصولها لأهالي قطاع غزة.

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وشدد، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، وذلك من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

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