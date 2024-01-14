الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": توجيهات الرئيس السيسى بتطوير القاهرة التاريخية تهدف لإعادة المظهر الجمالى

علاء والي
علاء والي

قال المهندس علاء والي، أمين حزب "المؤتمر" بمحافظة الجيزة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالاستمرار في مشروعات تطوير القاهرة التاريخية تستهدف إعادة المظهر الجمالي لها مرة أخرى، واستكمالًا لما بدأته الدولة في إصلاح البنية التحتية وبناء الجمهورية الجديدة.

أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية

وأوضح والي، في تصريحات صحفية، أن أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية تؤكد تغيير شكل القاهرة وإعادة وجهها الحضاري وإزالة العشوائيات والغبار عنها وإعادة الجمال الطبيعي لمصر وإظهارها بشكل جيد يبهر العالم.

جذب السائحين 

وأكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين للاستمتاع بالمظهر الحضاري العريق الذي تمتلكه مصر.

وأشار المهندس علاء والي، إلى إعادة الشكل الحضاري المعروف عن مصر من خلال عمليات التطوير المستمرة في كل أنحاء الجمهورية وبناء المدن الجديدة وإزالة العشوائيات.

برلمانى يطالب بوقف استيراد ياميش وفوانيس رمضان لتوفير الدولار: من الرفاهيات

ولفت أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إلى أن القاهرة التاريخية ستكون واحدة من أهم العواصم التاريخية العالمية في جذب السياحة العالمية لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

مشروعات تطوير القاهرة التاريخية مشروعلت القاهرة الاثار القاهرة ااسلامية المؤتمر

مواد متعلقة

"خطة النواب" تناقش الحسابات الختامية لـ4 وزارات الأسبوع المقبل

رئيس البرلمان العربى: القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها

"عربية النواب": لا بديل عن الرؤية المصرية للخروج من الأزمة وتسوية القضية الفلسطينية

برلماني: تعظيم صادرات مصر من الدواء خلال العامين القادمين

برلمانية: التوسع فى مراكز فحص المقبلين على الزواج يضمن سلامة الأبناء

"العسومي": البرلمان العربي يثمن مواقف بنجلاديش الداعمة للقضية الفلسطينية

برلماني: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تدفع بإحياء مسار السلام

الهيئة البرلمانية للوفد بـ «الشيوخ» تُطالب بتعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

فتش عن المرأة.. القصة الكاملة لـ"رشوة مناقصات مياه أسوان"

على رأسهم الشناوي.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم أفريقيا لآخر مرة

ضبط 32 مخالفة تموينية فى حملة بكفر شكر بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت