"المؤتمر": توجيهات الرئيس السيسى بتطوير القاهرة التاريخية تهدف لإعادة المظهر الجمالى

قال المهندس علاء والي، أمين حزب "المؤتمر" بمحافظة الجيزة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالاستمرار في مشروعات تطوير القاهرة التاريخية تستهدف إعادة المظهر الجمالي لها مرة أخرى، واستكمالًا لما بدأته الدولة في إصلاح البنية التحتية وبناء الجمهورية الجديدة.

أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية

وأوضح والي، في تصريحات صحفية، أن أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية تؤكد تغيير شكل القاهرة وإعادة وجهها الحضاري وإزالة العشوائيات والغبار عنها وإعادة الجمال الطبيعي لمصر وإظهارها بشكل جيد يبهر العالم.

جذب السائحين

وأكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين للاستمتاع بالمظهر الحضاري العريق الذي تمتلكه مصر.

وأشار المهندس علاء والي، إلى إعادة الشكل الحضاري المعروف عن مصر من خلال عمليات التطوير المستمرة في كل أنحاء الجمهورية وبناء المدن الجديدة وإزالة العشوائيات.

ولفت أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إلى أن القاهرة التاريخية ستكون واحدة من أهم العواصم التاريخية العالمية في جذب السياحة العالمية لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.