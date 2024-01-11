الخميس 11 يناير 2024
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سياسي

"خطة النواب" تناقش الحسابات الختامية لـ4 وزارات الأسبوع المقبل

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

قال مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، إن اللجنة ستعقد 10 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة حسابات 4 دواوين وزارية.

أضاف سالم أن الاجتماع الأول والثاني الذي يعقد الأحد لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للسنة المالية 2022 /2023، وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات وتشمل صندوق تطوير التعليم الهيئة العامة للأبنية التعليمية- مدارس التعليم اليابانية للسنة المالية 2022 /2023، حساب ختامي موازنة التعليم العالي.

تابع سالم أن الاجتماعين الثالث والرابع والمقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 2024/1/15 سيناقشان حسابا ختاميا لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي جامعة عين شمس، والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022 /2023.

وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة جامعة المنصورة والمستشفيات الجامعية التابعة لها جامعة سوهاج، والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022 /2023.

أما الاجتماعين الخامس والسادس الثلاثاء الموافق 16 /1 /2024 لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة السياحة والآثار – الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022 /2023.

وأوضح وكيل خطة النواب أن الاجتماعات من السابع حتي العاشر يوم الأربعاء الموافق 17 /1 /2024 تناقش حسابا ختاميا لموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022 /2023.

وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022 /2023، فضلا عن مناقشة حساب ختامي موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022 /2023.

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وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022 /2023.

حساب ختامي موازنة الاسكان وكيل لجنة خطة النواب التعليم العالي النائب مصطفى سالم

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