"خطة النواب" تناقش الحسابات الختامية لـ4 وزارات الأسبوع المقبل

قال مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، إن اللجنة ستعقد 10 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة حسابات 4 دواوين وزارية.

أضاف سالم أن الاجتماع الأول والثاني الذي يعقد الأحد لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للسنة المالية 2022 /2023، وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات وتشمل صندوق تطوير التعليم الهيئة العامة للأبنية التعليمية- مدارس التعليم اليابانية للسنة المالية 2022 /2023، حساب ختامي موازنة التعليم العالي.

تابع سالم أن الاجتماعين الثالث والرابع والمقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 2024/1/15 سيناقشان حسابا ختاميا لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي جامعة عين شمس، والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022 /2023.

وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة جامعة المنصورة والمستشفيات الجامعية التابعة لها جامعة سوهاج، والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022 /2023.

أما الاجتماعين الخامس والسادس الثلاثاء الموافق 16 /1 /2024 لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة السياحة والآثار – الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022 /2023.

وأوضح وكيل خطة النواب أن الاجتماعات من السابع حتي العاشر يوم الأربعاء الموافق 17 /1 /2024 تناقش حسابا ختاميا لموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022 /2023.

وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022 /2023، فضلا عن مناقشة حساب ختامي موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022 /2023.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022 /2023.