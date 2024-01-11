الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة حول تفعيل بروتوكول استكمال أعمال الرفع المساحي بمدينة إدكو

محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين

قال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الدستور نص على حماية ورعاية مصالح المواطنين، ومن ثم التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية التنفيذية أمر واجب لمصلحة المواطنين.

 وتابع زين الدين خلال كلمته  في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس: "التعامل بين السلطتين يجب أن يتسم بالتكامل، الجمهورية الجديدة تتطلب من جميع السلطات أن تتكامل، ولا تتعامل فى جزر منعزلة، ولابد من تنمية الخلافات جانبا".

 واستعرض طلب إحاطة بشأن عدم تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتى الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التى تمت فى المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فى 5 يناير 2022.

 وطالب زين الدين، تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة، لافتا إلى أن هناك خلل بين اللجان التى تعمل فى هذا الملف، ومن ثم البروتوكول سيكون هو الفيصل فى هذا الأمر، شرط أن يكون هناك فصل حقيقى، للوقوف على ملكية الأرض ومن ثم حسن استغلال الأرض بشكل جيد. 

 ومن جانبها، قالت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، إنه تم توقيع بروتوكول لحصر الأراضى وهناك 170 ألف فدان وقطعة أرض 140 ألف فدان، وسيتم البت قريبا فى الأرض الخاصة بمدينة إدكو.

محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب المواطنين لجنة الإدارة المحلية الجمهورية الجديدة الهيئة العامة المصرية للمساحة الأوقاف المصرية البحيرة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

"النقض" تؤيد إعدام "سفاح الجيزة"

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟