برلمانية: التوسع فى مراكز فحص المقبلين على الزواج يضمن سلامة الأبناء

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بـمجلس النواب، بتوجيهات الحكومة بالتوسع فى إقامة المراكز الصحية لـفحص المقبلين على الزواج ، مشيرة إلى أنها مبادرة قديمة جدًا قامت بها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية منذ أكثر من ٣٠ عامًا تتضمن فحص الزوجين قبل الزواج لكى يضمنا صحة وسلامة الأبناء وتكون هناك حالة من الاستقرار في الزواج.

التوسع فى إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج

وأضافت "متى"، في بيان صحفي، أن التوسع فى إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج هى مبادرة جيدة جدًا، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من المقبلين على الزواج يقومون بعمل شهادات وأوراق مختومة وإجراء تحاليل معينة من المستشفيات العامة والأطباء المختصين بهذا الأمر لضمان صحة الزواج وإقامة زيجة سليمة وإنتاج أسرة بصحة جيدة بلا إعاقة أو أمراض مزمنة أو وراثية.

وأكدت أنها تؤيد استهداف هذه المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية، والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية.

الحد من الأمراض المتوطنة أو الوراثية

وأوضحت أن الكشف عن المقبلين على الزواج من غير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية أمر إيجابى جدًا، خاصة أنهم مقيمون وسط الشعب المصرى ويختلطون بالمصريين سواء من خلال العمل أو المستشفيات أو المدارس، وبالتالى فلا بد من الكشف عنهم للحد من الأمراض المتوطنة أو الوراثية.

تجدر الإشارة إلى أن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2024، بالنسبة للمصريين، تشمل بطاقة الرقم القومى للشخص نفسه، وصورة الرقم القومي للشخص الآخر، وبالنسبة لغير المصريين، وجواز السفر/ وثيقة اللجوء، وصورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

بينما تبلغ رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج 2024 مبلغ 220 جنيهًا شاملة المصروفات ورسوم التحاليل وطباعة الشهادة.

ويجري المقبلون على الزواج عدة فحوصات منها الكشف عن الأمراض المعدية، مثل: فيروس الالتهاب الكبدي «بي» HBV، وفيروس الالتهاب الكبدي «سي» HCV، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، والكشف عن الأمراض غير سارية، مثل: مرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم، ومرض السمنة، والكشف عن الأمراض الوراثية، مثل: أنيميا البحر الأبيض المتوسط، وفقر الدم المنجلي، وتحاليل أخرى مثل فصيلة الدم، ومعامل Rh، وهيموجلوبين.