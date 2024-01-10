برلمانى: مشاركة مصر فى قمة العقبة تأكيد على رفض الاحتلال الإسرائيلى

أكد يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة العقبة اليوم مع كل من الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، قائلاً: جاءت في وقتها تماما لرفض العدوان الاسرائيلي.

نوه المغازي، في تصريح صحفي اليوم بما صدر عن القمة من توصيات وفي مقدمتها الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

لفت عضو مجلس النواب إلى ما أكدته القمة الثلاثية في العقبة حول رفضها تماما، أي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

أشار النائب إلى أن توقيت عقد القمة الثلاثية مهم للغاية، وتأتي في لحظة فارقة تواجه المنطقة العربية، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

واختتم المغازي حديثه بأن القمة الثلاثية نظرت بتقدير شديد للجهود التي تقوم بها مصر لوقف العدوان والحرب الدائرة منذ أكثر من 3 شهور، مشيرًا إلى أن دور مصر الريادي في القضية الفلسطينية محل تقدير كبير من الجميع.