اليوم.. "خطة النواب" تستكمل نظر نتائج المصالح الإيرادية للعام 2022-2023

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعا اليوم الخميس، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022-2023.

استكمال مناقشة المصالح الإيرادية

ويأتى الاجتماع استكمالا للمناقشات السابقة والتي تشمل المصالح الإيرادية: مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، قطاع التمويل بوزارة المالية.

طموحات مصر في تحقيق نمو اقتصادي

وكان كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن طموحات مصر في تحقيق نمو اقتصادي متسارع وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وأوضح الفقي، أن مصر تمتلك خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي هى الصادرات والإنتاج والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، وأنها تستهدف ربحًا 300 مليار دولار من هذه المصادر خلال السنوات المقبلة.