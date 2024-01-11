الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "خطة النواب" تستكمل نظر نتائج المصالح الإيرادية للعام 2022-2023

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعا اليوم الخميس، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022-2023.

استكمال مناقشة المصالح الإيرادية 

ويأتى الاجتماع استكمالا للمناقشات السابقة والتي تشمل المصالح الإيرادية: مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، قطاع التمويل بوزارة المالية.

طموحات مصر في تحقيق نمو اقتصادي

وكان كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن طموحات مصر في تحقيق نمو اقتصادي متسارع وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وأوضح الفقي، أن مصر تمتلك خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي هى الصادرات والإنتاج والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، وأنها تستهدف ربحًا 300 مليار دولار من هذه المصادر خلال السنوات المقبلة.

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب فخري الفقي المصالح الايرادية الضرائب

الأكثر قراءة

اليوم.. "سفاح الجيزة" يظهر من جديد أمام محكمة النقض

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

يومان فى البحر.. "الطقس السيئ" يُصعّب مهمة البحث عن غريق لوران

أمطار على الإسكندرية.. "الفيضة الكبرى" تضرب عروس البحر المتوسط

اليوم.. "العدل الدولية" تنظر فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا