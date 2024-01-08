الإثنين 08 يناير 2024
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كيف ستحقق مصر إيرادات بقيمة 300 مليار دولار سنويًا؟.. "خطة النواب" توضح

الدولار
الدولار

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن طموحات مصر في تحقيق نمو اقتصادي متسارع وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وأوضح الفقي، في حوار خاص مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي هى الصادرات والإنتاج والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، وأنها تستهدف ربحًا 300 مليار دولار من هذه المصادر خلال السنوات المقبلة.

وأشار الفقي إلى أن الدولة تلقت دعمًا مهمًا من صندوق النقد الدولي، الذي يدرس زيادة تمويل مصر من 3 مليارات دولار إلى 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل استثنائي يسمى تمويل الصلابة والاستدامة، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، نقل الفقي، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيده أن الدولة تؤيد مرونة سعر الصرف، شريطة أن تكون هناك حصيلة كافية من العملات الأجنبية في البنوك تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، وأن يستمر معدل التضخم في الانخفاض، معربًا عن تفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة.

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