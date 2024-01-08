"أمن قومى".. "خطة النواب" تكشف حقيقة توريق قناة السويس (فيديو)

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما يقصده بمشروع التوريق وما علاقته بقناة السويس.

قال الفقي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن التوريق هو عملية تحويل الديون طويلة الأجل إلى أوراق مالية قابلة للتداول في البورصة، لتمكين الجهات المانحة من الحصول على سيولة تساعدها على تقديم المزيد من التمويل دون الحاجة إلى الاستدانة من البنوك أو الانتظار حتى تستحق الأقساط.

وأكد أن قناة السويس لا تدخل في هذا المشروع، لأنها تعتبر أمنا قوميا وأصل من أصول الدولة، ولا يمكن التنازل عنها أو بيع أي حصة فيها.

وأضاف الفقي، أن مصر تواجه ظروفا صعبة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية في السودان وفلسطين وليبيا وروسيا وأوكرانيا والبحر الأحمر، لكنها تحافظ على استقرارها وتواصل إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية.