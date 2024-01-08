الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

"أمن قومى".. "خطة النواب" تكشف حقيقة توريق قناة السويس (فيديو)

قناة السويس
قناة السويس

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما يقصده بمشروع التوريق وما علاقته بقناة السويس.

قال الفقي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن التوريق هو عملية تحويل الديون طويلة الأجل إلى أوراق مالية قابلة للتداول في البورصة، لتمكين الجهات المانحة من الحصول على سيولة تساعدها على تقديم المزيد من التمويل دون الحاجة إلى الاستدانة من البنوك أو الانتظار حتى تستحق الأقساط.

وأكد أن قناة السويس لا تدخل في هذا المشروع، لأنها تعتبر أمنا قوميا وأصل من أصول الدولة، ولا يمكن التنازل عنها أو بيع أي حصة فيها.

وأضاف الفقي، أن مصر تواجه ظروفا صعبة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية في السودان وفلسطين وليبيا وروسيا وأوكرانيا والبحر الأحمر، لكنها تحافظ على استقرارها وتواصل إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية.

صالة التحرير لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مشروع التوريق قناة السويس السودان فلسطين مصر أوكرانيا البورصة الديون الاعلامية عزة مصطفى الأقساط البنوك الاستدانة روسيا

الأكثر قراءة

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

قمة مصرية فلسطينية جديدة

حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية