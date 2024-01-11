برلماني: تعظيم صادرات مصر من الدواء خلال العامين القادمين

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تعد من أهم وأكبر الدول في صناعة الدواء في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، ما يعد إنجاز كبير لدعم الاقتصاد الوطني.

تعظيم صادرات الدواء

وأوضح "سالمان"، في تصريحات صحفية له، أن صناعة الدواء في مصر متقدمة ومن المستهدف تعظيم صادرات مصر من الدواء خلال العامين القادمين بنسب متقدمة.

وأشار إلى أن الدواء المصري فعّال وآمن 100%، حيث تم استيراد المادة الخام مثل الدول العظمى وتصنيعها في مصر، وتم إرسال عينات دواء عشوائية لهيئة الدواء في فرنسا التي أكدت في تقريرها فعالية الدواء المصري بنسبة أكثر من 90%، وهذه هي النسبة الموصى بها على مستوى العالم، ولهذا فإن الدواء المصري آمن وفعال 100%، وأمامنا الكثير في هذا المجال".

ولفت إلى أن الأزمة الحالية في الدواء سببها العملة الصعبة، وشهدت الفترة الماضية اجتماعات بين اتحاد الصناعات مع الحكومة حول مخصصات صناعة الدواء، لتحقيق عوائد اقتصادية هامة.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة أمس الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء، إن نسبة 94 % من وحدات الدواء المستخدمة هى من إنتاج مصرى والباقى مستورد من الخارج، مؤكدة تكافؤ سعر الدواء المصرى لمستوى الدخل المصرى.

وأوضحت "زيادة"، أن صناعة الدواء فى مصر صناعة قوية جدا، ونستورد خاماتنا مثل أى دولة فى العالم، كما أن قطاع الدواء فى مصر يضم كوادر قوية، وتعد مصر من أكبر الدول المصنعة فى قطاع الدواء على مستوى الدول الإفريقية، مشيرة إلى نجاح مصر فى إنتاج محلى لعدد من الأدوية لأول مرة من خلال منح المستثمرين ثقة فى التعامل مع شركات عالمية لنقل الخبرة للمنتج المحلى مثل مثبطات المناعة.