"زراعة الشيوخ" توصى بإعادة دراسة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفى، بشأن إعادة النظر في مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.



واستعرضت النائبة راندا مصطفى، خلال الاجتماع، اقتراحها، موضحة أن حديقة الحيوان بحى توريل بمدينة المنصورة أصابها الدمار وغاب عنها المظهر الحضاري الطبيعي الساحر، في إطار خطة تطوير الحديقة التي انتهجتها محافظة الدقهلية منذ خمس سنوات ولم تنتهِ إلى الآن.

وأضافت الدكتورة راندا مصطفى أن مخطط التطوير طمس ملامح حديقة الحيوان، حيث تم إنشاء مبنى إداري وعدد ٥٠ محلًا، إلى جانب أنها أصبحت الآن أكبر مقلب لتراكمات القمامة داخل مدينة المنصورة.



وطالبت بإعادة تخطيطها بما يتناسب مع طبيعتها السابقة كحديقة حيوانات كبيرة وشاملة لمعظم الحيوانات والطيور النادرة، وحتى تعود إلى سابق عهدها كثالث أكبر حديقة حيوان في مصر.

وقالت المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الدقهلية، إن التأخر في تنفيذ مخطط التطوير بسبب تعثر المقاول المنفذ، مما دعا المحافظة إلى التقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء لبحث إنهاء التعاقد مع المقاول والإسناد لمقاول جديد، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية على مساحة لا تتعدى ٣٠ في المائة من مساحة الحديقة.

فيما كشف اللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن عدم معرفتهم بما يتم من تطوير بتلك الحديقة، معلنًا استعداد الهيئة للمشاركة في مخطط تطوير الحديقة.

وعقب المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على حديث ممثلي الحكومة بأن مخطط تطوير الحديقة تم بدون تخطيط، مشددًا على أهمية اشتراك الجهات المعنية في تطوير الحديقة، وفي مقدمتها وزارة الزراعة باعتبارها مشرفة على حدائق الحيوان في مصر، بالإضافة إلى إدارات التخطيط العمراني المعنية بالشكل الجمالي.

وأكد "الجبلي" أهمية حديقة حيوان المنصورة، حيث تحمل ذكريات لجميع أهالي المنصورة، وتقع في موقع جغرافى متميز بالمحافظة، ما يتطلب الاهتمام بتطويرها بشكل أفضل.

وأيده النائب محمد السباعي وكيل اللجنة: قد يكون هناك أخطاء في مخطط التطوير، حيث كان التوجه استثماريًا بشكل كبير، داعيًا لإعادة النظر حاليًا في ذلك المخطط للحفاظ على هوية الحديقة كحديقة حيوان، تخدم أهالي الدقهلية وتكون متنفسًا مناسبًا لهم.



وطالب النائب ثروت فتح الباب بتنظيم زيارة للحديقة على أرض الواقع، في حضور مختصين من كلية الهندسة ووزارة الزراعة لبحث كيفية الاستفادة من المنشآت التى تمت بها.

كما طالب بإعادة دراسة تخطيط المكان وفقًا لكود الحدائق، في حضور كل الجهات المعنية، وتحديد برنامج زمنى للتنفيذ.

وشدد النائب نور هاشم على ضرورة مشاركة الجهات المختصة بتطوير الحدائق في استكمال مخطط التطوير.

وأيده النائب عبده أبوعايشة، مشددًا على أهمية وسرعة رجوع حديقة الحيوان بالمنصورة لسابق عهدها.



وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، بإعادة دراسة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحدائق والتخطيط العمراني.