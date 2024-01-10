الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

سياسي

مدحت الكمار: دون تسوية حقيقية وشاملة للقضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مضطربة

مدحت الكمار
مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن مصر تقوم بدور رئيسي وفاعل لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وحدها تحملت وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من 80% من المساعدات لقطاع غزة.

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إن إشادة الولايات المتحدة بدور مصر في إدخال المساعدات يؤكد التقدير العالمي لدورها، منوها بما قاله سامويل وربيرج المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكر مصر على استقبالها المساعدات من دول العالم وإدخالها إلى قطاع غزة، حيث شدد المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيسين عبدالفتاح السيسى والفلسطيني محمود عباس أكدا بشكل واضح رفضهما التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، والولايات المتحدة ترفض ذلك أيضا.

ولفت النائب إلى ما قاله وريبيرج، بضرورة الحوار مع الحلفاء في المنطقة حول مستقبل ما بعد الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه ليس لأي دولة أو حتى الولايات المتحدة ذاتها أن تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونوه بأن واشنطن غيرت موقفها من العدوان الإسرائيلي وأصبحت الإدانة له علانية، مما يؤكد صواب السياسة والرؤية المصرية بضرورة وجود حل الدولتين.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالقول إنه دون تسوية حقيقية وشاملة للقضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مضطربة وتعاني عدم الاستقرار.

النائب مدحت الكمار المساعدات الإنسانية قطاع غزة الدولة المصرية الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا