مدحت الكمار: دون تسوية حقيقية وشاملة للقضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مضطربة

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن مصر تقوم بدور رئيسي وفاعل لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وحدها تحملت وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من 80% من المساعدات لقطاع غزة.

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إن إشادة الولايات المتحدة بدور مصر في إدخال المساعدات يؤكد التقدير العالمي لدورها، منوها بما قاله سامويل وربيرج المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكر مصر على استقبالها المساعدات من دول العالم وإدخالها إلى قطاع غزة، حيث شدد المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيسين عبدالفتاح السيسى والفلسطيني محمود عباس أكدا بشكل واضح رفضهما التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، والولايات المتحدة ترفض ذلك أيضا.

ولفت النائب إلى ما قاله وريبيرج، بضرورة الحوار مع الحلفاء في المنطقة حول مستقبل ما بعد الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه ليس لأي دولة أو حتى الولايات المتحدة ذاتها أن تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونوه بأن واشنطن غيرت موقفها من العدوان الإسرائيلي وأصبحت الإدانة له علانية، مما يؤكد صواب السياسة والرؤية المصرية بضرورة وجود حل الدولتين.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالقول إنه دون تسوية حقيقية وشاملة للقضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مضطربة وتعاني عدم الاستقرار.