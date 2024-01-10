7 طلبات إحاطة على مائدة "محلية النواب" بشأن مشكلات المحافظات.. اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من الاجتماعات اليوم الأربعاء؛ لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة حول المشكلات في محافظة البحيرة.

حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري) بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمدعبدالله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتى الآن- لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، وضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة.

وطلب الاحاطة بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلًا عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن معاناة قاطني مساكن مجلس المدينة بمنطقة أنطونيادس كفر الدوار – محافظة البحيرة بسبب سوء حالة الصرف الصحي، نتيجة توقف الوحدة المحلية عن شفط مياه الصرف من الطرنشات، وقيام المواطنين بصرفها على رشاح زراعي يمر بالمنطقة، عدم قيام الجهات المختصة بتطهيره، الأمر الذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه وأثر على حركة المواطنين، وخاصة خلال فصل الشتاء.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن عدم متابعة المسؤولين بمحافظة البحيرة لأعمالهم في التصدي لأي حالة تعدي، وذلك بالرغم من تصريحات المسؤولين بالمحافظة بالمواقع الإخبارية عن إزالة عدد من حالات إشغال الطرق بالوحدات المحلية المختلفة، وطلب آخر بشأن متابعة استراتيجيات تعزيز جهود الدولة بدعم القيادات النسائية من حيث التدريب والتأهيل، لتمكينهن من الإدارة وحُسن التدبير لمواجهة التحديات، حيث وصلت نسبة السيدات العاملات إلى 45% بمختلف المحافظات.