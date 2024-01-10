الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

نائبة التنسيقية هيام فاروق تسأل الحكومة عن الإجراءات التي تتخذها لتسعير الأدوية

النائبة هيام فاروق
النائبة هيام فاروق

سألت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة عن الإجراءات التي تتخذها لتسعير الدواء، منتقدة ما وصفته التباطؤ في إعادة تسعير الأدوية، والذي ينتج عنه نقص الأدوية السوق، موضحة أن الشركات تحاول أن تتجنب الخسارة، الأمر الذي ينتج عنه النقص الحاد وانتعاش السوق السوداء وظهور معاناة المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم  شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

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وقالت النائبة هيام فاروق: "تلاحظ فرض ضرائب ورسوم مستحدثة مغالى فيها على المنشآت الطبية الخاصة، مثل ضريبة مستحدثة مفروضة من الصرف الصحي وتسمى ضريبة تنقية وإزالة الضرر بقيمة جزافية وعالية وهذا يسبب الضرر للمنشآت الطبية".

النائبة هيام فاروق الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الأدوية المنشآت الطبية الصرف الصحي

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