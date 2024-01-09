اليوم.. "تعليم الشيوخ" تناقش إضافة مادة "الثقافة الصحية" للتعليم الأساسي

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد نبيل دعبس، اليوم الثلاثاء، اجتماع لها عقب الجلسة العامة لمناقشة إضافة مادة الثقافة الصحية منهجًا دراسيًا لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، وذلك في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري .

كما تنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن " إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والعضوية والعصبية من الامتحانات بنظام التابلت".

ويعقد مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب وعشرين نائبًا آخرين بشأن سياسية الحكومة بشان المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى.

وأوضح النائب جميل حليم، في طلبه، أن المتمركز منها في نطاق القاهرة الكبري وآليات وضوابط التعاون، مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي.

وأكد مقدم طلب المناقشة العامة أن الدولة بدأت الاهتمام بالتعليم الفنى منذ العام 2018 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع التطوير التعليم الفنى، من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية التى تعتمد فيها الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعى يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وأشار إلى أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أية استراتيجية وطنية تنموية؛ خصوصًا في المجالات الصناعية الخدمية، فضلًا عن مجالات المستقبل، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

وتابع النائب: قد وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ (۳۸) مدرسة وفقًا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.