برلمانى: رسائل الرئيس السيسى فى عيد الميلاد تجسيد لمعانى الوحدة الوطنية

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي للداخل والخارج خلال زيارة الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثاني والإخوة الاقباط بعيد الميلاد قائلًا: الزيارة جاءت تجسيدًا لأسمى معاني الوحدة الوطنية.

ونوه "الخشن" في تصريح له اليوم، إلى كلمة الرئيس السيسي وتمنياته أن يكون هذا العام، نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله منذ عام 2020، وأن تنتهي الأزمة الكبيرة في منطقتنا، أزمة قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله الرئيس السيسي أن مصر لها موقف محترم، ونسعى لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف على الأشقاء فى غزة وحل القضية، مؤكدًا أن هذه هى الحقيقة، فمصر بقيادة الرئيس السيسي اتخذت موقفًا تاريخيًا من الأحداث وشددت على رفض التهجير ورفض العدوان والسماح بمرور المساعدات.

وأشار عضو البرلمان، إلى ما قاله الرئيس السيسي إنه يكن كل الاحترام والتقدير لقداسة البابا، وأن المحبة ناجمة عن مواقف لا يفعلها إلا رجال مخلصون يحبون بلدهم وحريصون عليها، وهذا تأكيد على المواقف الوطنية المخلصة للإخوة الأقباط والنسيج الوطني الواحد الذي يجمعنا.

واختتم النائب أحمد الخشن، أنه من المهم تمامًا الالتفات إلى قول الرئيس خلال التهنئة بعيد الميلاد المجيد، إن أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله وطول ما إحنا مع بعض الأمور هتعدى والظروف الصعبة هتنتهي، وهذا تشديد على ضرورة الوحدة الوطنية والتماسك المجتمع وهى سياسة مصرية أصيلة في عهده.