الإثنين 08 يناير 2024
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سياسي

معتز محمود: الرئيس الفلسطينى يُشيد بدور مصر فى دعم ومساندة القضية

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

قال النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تقوم بدور ريادي وتاريخي لصالح القضية الفلسطينية، وأكد: "مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية وأمن قومي من الدرجة الأولى لها".

ونوه "وكيل صناعة النواب" في تصريحات له، إلى أن القمة المصرية الفلسطينية بين كل من الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، جاءت في وقتها تمامًا، لاستكمال الجهود المشتركة لوقف عدوان إسرائيل على غزة.
وأوضح أن إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، بدور مصر المحوري، والتقدير الكبير لدور مصر، المساند والداعم للقضية الفلسطينية، تاريخيًا وحتى اللحظة الراهنة، وبذلها جهودًا كبيرة ودؤوبة، على جميع المستويات، لحقن دماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة، يؤكد الدور الريادي للقيادة السياسية المصرية في هذه الأزمة وغيرها.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن محنة غزة تحد كبير للقيادة السياسية المصرية والأمن القومي المصري، ولكن مصر قادرة على حماية أمنها القومي بكل السبل.

النائب معتز محمد محمود لجنة الصناعة مجلس النواب القمة المصرية إسرائيل

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