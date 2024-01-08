برلمانى: جهود مصر مستمرة منذ اندلاع حرب غزة.. وقمة "مصرية - فلسطينية" لبحث سبل التهدئة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا على جميع المستويات لوقف الحرب في غزة على مدار 3 أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع، وعلق: "مصر تتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا وعلى صعيد المساعدات الإنسانية وغيرها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين ونصرة حقوق الشعب الفلسطيني".

ونوه عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له اليوم الإثنين، إلى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تلبية لدعوة الرئيس السيسي، وتمهيدًا لعقد قمة مصرية فلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر مهمومة بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية دائمة تقوم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال "محسن" إن زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر هدفها بحث سبل التعاون الثنائي من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها اسرائيل، في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، والتباحث حول الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 3 أشهر ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه إلى خارجها، ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس، قائلًا: جرائم إسرائيل متعددة وسافرة ووسط صمت مريب من المجتمع الدولي.

وشدد أن الزيارة ستعمل على إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لوقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.

واختتم النائب أحمد محسن، بالقول إن القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية السافرة على غزة هى أكبر تحد للأمن القومي المصري خلال العام الجديد ومصر يقظة تمامًا لكل المخططات.