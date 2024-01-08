الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن تدنى طريق "دمياط - دمياط الجديدة" وكثرة الحوادث عليه

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بطلب إحاطة لديوان محافظة دمياط وإدارة الطرق والكباري بمحافظة دمياط بشأن تدني طريق دمياط - دمياط الجديدة  الواصل حتي ميدان الميناء، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تابعة لطرق دمياط وكفرالبطيخ.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن طريق دمياط - دمياط الجديدة يسير عليه الكثير من سيارات النقل الثقيل والسيارات الملاكى والأتوبيسات  وهو طريق أساسي للوصول لدمياط الجديدة وبه أيضا أسواق جملة للخضار والفاكهة ومخازن أخشاب علي جانبي الطريق.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة دمياط أن طريق دمياط - دمياط الجديدة  أصبح متهالك جدا، مما يتسبب في حوادث متعددة، بالإضافة إلى استهلاك السيارات الخاصة والعامة، مما يعتبر إهدار للمال العام والخاص.

وطالبت فى ختام طلب الإحاطة بضرورة وجود تدخل فورى من جانب ديوان محافظة دمياط وإدارة الطرق والكباري بمحافظة دمياط للعمل على تجديد طريق دمياط - دمياط الجديدة ورفع كفاءته لمنع الحوادث عليه وإنارته.

الرئيس السيسي حريص على تجديد العهد على كافة الخطى

على صعيد آخر، قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تجديد العهد على كافة الخطى البناءة التي اتخذها طيلة السنوات الأخيرة الماضية، والتأكيد على استمرار العمل بنفس النهج التنموي لقطع شوطا أكبر في قاطرة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الرئيس أدرك وأمن بأهمية استمرار الحوار الوطني، وعدم اعتباره اجراءا شكليا، بل فكرة تم تأسيسها بالفعل وخطت في طريق طويل أسفرت فيه عن مخرجات وتوصيات سيكون لها موعد تنفيسذ في القريب العاجل.

وأكد مغاوري، في تصريحات خاصةً، أن دعوة استئناف جلسات الحوار يؤكد شىء من الالتزام لدى الرئيس تجاه الحوار الوطني، وحرصه على ضرورة استكمال مراحله لينتج ثمارا إيجابية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال إصدار توصيات تمثل حلولا فعالة وجذرية في كثير من الملفات التي تم إدراجها في المحاور الثلاثة سواء السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية، والتي تأتي على نفس القدر من الأهمية والأولوية بالنسبة للظروف والتحديات الجسيمة على مختلف المستويات.

النائبة إيفلين متى إقليم محافظة دمياط ديوان عام محافظة دمياط بطلب احاطة

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