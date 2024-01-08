"الجيل": إعداد دراسات متكاملة لقضايا المرحلة الثانية من الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل أن الحزب يستعد للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، بإعادة دراسة باقي القضايا الـ113 التي لم تطرح للمناقشة خلال جلسات اللجان النوعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية المشكلة للحوار الوطني، بجانب استمرار انعقاد اجتماعات لامانات المحافظات من أجل الاستقرار على الرؤى والأفكار الخاصة بالملفات التي سيكون لها موعد في المرحلة الثانية للحوار.

وأشار "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك أولويات للحزب في المحاور الثلاثة، ففيما يتعلق بالمحور السياسي، سيكون هناك أولوية لملف المحليات وإجراء انتخابات المجالس المحلية وملف اصدار قانون الانتخابات البرلمانية وملف تنفيذ المادة 103 من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية، وفي المحور الاقتصادي من أهم الملفات ملف تحقيق الإكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية وملف الصناعة وتوطينها وتعميقها وجعل مصر مصنع عالمي.

وأوضح أن الحزب في حالة انعقاد دائم من أجل الاستعداد للمشاركة في جلسات الحوار فور إعلان استكماله من جديد، مشيرًا إلى أن الخبز استعد برؤى وأفكار عدة لتقديم حلول وافكار ممكن الاستعانة بها عند استكمال جلسات الحوار في المحاور الثلاثة.

وأضاف أن الحوار الوطني فرصة سانحة من جديد لاستكمال الرؤية السياسية المتكافئة بشأن قضايا الوطن، لا سيما في ظل الظروف الراهنة والتحديات المتلاحقة والتي تتطلب مزيد من تقوية الصلة بين الأحزاب والقوى السياسية مع الشعب، لافتا أن الحوار الوطني جاء لاثراء الحياة السياسية والجلوس على مائدة واحدة من أجل مصلحة الوطن.