الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد محسن: مصر ستظل مفتاح الحل للقضية الفلسطينية بمساعيها الجادة مع الأطراف كافة

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

تقدم النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن تعم تلك المناسبة المجيدة على جموع الشعب المصري بالخير والسعادة وموفور من الاستقرار والأمن.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي أقباط مصر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تأتي تأكيدًا على الروابط والأواصر الطيبة والمحبة التي تربط نسيج هذا الوطن، وأن جموع الأمة الإسلامية تهنئ وتشارك الإخوة الأقباط أعيادها.

ونوه عضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المنطلقة من القلب، بشأن الأحداث الجارية والتحديات المتصاعدة في المنطقة، وبالأخص ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن موقف مصر محترم ومشرف تجاه الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، وضرورة إيجاد حلول سريعة لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن مصر ستظل مفتاح الحل للقضية الفلسطينية بمساعيها الجادة مع كل الأطراف للتوصل لحل يضمن استدامة دخول المساعدات الإنسانية لغزة، بالإضافة إلى وقف الحرب الشنعاء التي تخسر يوميًا أرواحًا بشرية بريئة.

واختتم النائب أحمد محسن حديثه بالقول: الشعب المصري سيظل نسيجًا وطنيًا واحدًا متحدًا خلف قيادته السياسية للعبور إلى الأمان والتكاتف للمرور من المحن والشدائد إلى ربوع الجمهورية الجديدة.

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