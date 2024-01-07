الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشأت العمدة يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد: سنظل في رباط إلى يوم القيامة

نشأت العمدة
نشأت العمدة

تقدم النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن أواصر المحبة والسلام ستظل الرابط القوي والمتين بين المصريين أبد الدهر وستظل عنوانا مشرفا أمام العالم عن قوة المصريين وضرب أروع الأمثلة في حب الآخر.

وأكد العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن الشعب المصري بعنصريه مسلمين وأقباط سيظلوا في رباط إلى يوم القيامة، متحدين واقفين بشجاعة أمام كافة المواقف والتحديات الراهنة على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمر الآن بمزيد من التحديات والعراقيل التي تحتاج بتكاتف جموع الشعب المصري والنظر لمصلحة الوطن أولوية دون غيرها للعبور من تلك المحنة دون خسائر.

ونوه عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس خلال مشاركته أقباط مصر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحفيزا وتشجيعا للمصريين بقوله "أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله طول ما إحنا مع بعض الأمور هتعدى والظروف الصعبة هتنتهى والمهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير" تؤكد حرصه على إعلاء روح المشاركه والتعاون بين جموع الشعب.

ولفت: تطرق الرئيس إلى التأكيد خلال كلمته على موقف مصر المستمر في وقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية، تأكيدا على صمود الموقف المصري والتأكيد على الثوابت تجاه الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية.

واختتم النائب حديثه بالقول: الدولة المصرية فتحت أبوابها أمام السيد المسيح، لتكون إلى الآن رسالة محبة وسلام وتآخي، وستظل هكذا ليوم الدين.

البابا تواضروس الثاني إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 احتفال عيد الميلاد المجيد 2024 البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

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