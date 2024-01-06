السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: مصر جددت البنية التحتية الرياضية خلال سنوات قليلة فى كل المحافظات

مدحت الكمار
مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن مصر استطاعت خلال سنوات قليلة تجديد البنية التحتية في مجال الرياضة، منوهًا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفقده مدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الإدارية، وزيارة لاعبي المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تصريحات الرئيس السيسي على هامش الزيارة وقوله: "نفذنا جهدًا كبيرًا في بناء الدولة، ونفذنا بنية رياضية ضخمة من أجل شعبنا، في كل محافظة فيه منشأة رياضية كويسة تساعد الشباب وتدعمهم"، وهذا إشارة إلى مدى رعاية الدولة للرياضة والشباب في عهد السيسي ورصد ميزانيات ضخمة لذلك.

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وأشار إلى أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في مجال الرياضة المصرية إنجاز ضخم وملموس بكل المقاييس، وهى إنجازات ضخمة وسوف تظل عالقة في أذهان المصريين وتنسب للرئيس السيسي ضمن الجمهورية الجديدة التي لم تترك شيئًا إلا واقتربت منه".

وأوضح النائب، أن زيارة الرئيس السيسي تعني الكثير لرجال مصر من اللاعبين، وتحفيز لهم على تحقيق أكبر إنجاز لهم في البطولة والتتويج باللقب، وتأكيد أن القيادة السياسية المصرية والشعب المصري كله يتطلع لتحقيق إنجاز كبير في هذه البطولة، واستعادة اللقب المفقود.

 

مصر تتطلع للفوز بالبطولة الإفريقية القادمة

وشدد عضو البرلمان: "مصر تتطلع للفوز بالبطولة الإفريقية القادمة، وزيارة الرئيس للاعبي المنتخب تشجيع لهم ومساندة لرفع اسم مصر عاليًا داخل إفريقيا".

واختتم النائب مدحت الكمار، بالإشادة برعاية الدولة المنشآت الرياضية ومراكز الشباب وإعطائها كل الدعم، طوال نظرًا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للشباب، واستضافة بطولات عالمية، وبناء الشباب المصري بشكل صحيح وهو ما يحسب للسيسي.

النائب مدحت الكمار مجلس النواب المنتخب الوطني الرئيس السيسي العاصمة الإدارية

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