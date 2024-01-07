حماة الوطن: كلمة الرئيس بكاتدرائية العاصمة الإدارية "واضحة وشفافة"

هنأ كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة المركزية للمواطنة بحزب حماة الوطن، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مضيفًا أن تبادل التهنئة ومشاركة الأخوة الأقباط الأعياد والمناسبات هى عادة المصريين دائمًا ودليلاً على وحدة وتماسك الشعب المصري، وتأكيد على ترسيخ مفهوم المواطنة.

أشاد مصيلحي، بـ كلمة الرئيس السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال تهنئة البابا والأخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد: "إن كلمة الرئيس جاءت واضحة وشفافة وحملت الكثير من رسائل المصارحة والاطمئنان للشعب المصري حول عدد من القضايا التى تشغل الرأى العام ومنها موقف مصر تجاه الأزمة فى غزة، وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مصر".

أضاف أن ترابط الشعب المصري وتماسكه نسيج واحد خلف القيادة السياسية سيتم مواجهة التحديات والصعاب والخروج من الأزمة والشدة، فالجميع حريص على إعلاء الوحدة الوطنية على مدار تاريخ مصر، والتأكيد على وحدة ترابط الشعب المصري، موضحًا أن الحديث بشفافية وصراحة، هو غلق لباب الشائعات والأكاذيب التى يحاول قوى الشر استغلالها وتضليل الشارع المصري.

وأكد أن حرص الرئيس المستمر على الحوار ومصارحة الشعب المصري حول مختلف القضايا، وكذلك حرصه على المشاركة السنوية وتقديم التهنئة يأتى تأكيدًا لقيم المواطنة وإعلائها وترسيخا لحالة حقوق الإنسان، بما يتضمنه من حقوق ودلالات مجددًا دعوته ومساندته للرئيس ودعوة الشعب المصري بمناصرته، والالتفاف حوله لاستكمال مسيرة البناء ومواجهة التحديات والصعاب.