الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم الجندى يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد.. ويؤكد: مصر تبعث رسالة محبة وإخاء للعالم

حازم الجندي
حازم الجندي

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن تعاد هذه الأيام علي مصر بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظها وشعبها من كل سوء.

وأكد "الجندي"، أن احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام تبعث للعالم كله رسالة محبة وإخاء ومودة، مؤكدًا أن الشعب المصري نموذج فريد في الترابط والتلاحم، إيمانا بقيمة المواطنة في تعزيز السلم الاجتماعي، وأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات هي السبيل نحو الحفاظ علي أمن المجتمع واستقراره.

وتوجه النائب حازم الجندي، إلى الله داعيًا أن يجعل العام الجديد عام خير علي مصر وشعبها، وأن يتمكن المصريون من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، وأن تواصل مصر نهضتها، وأن تتمكن من تحويل الأزمات إلي إنجازات، راجيًا الله بأن ينعم علي الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام ويجنبهم الحرب وتداعياتها.

 

مهران: كلمة الرئيس السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح تؤكد مدى الوحدة والوطنية

من جانبه، قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهئنة البابا تواضروس الثاني، بعيد الميلاد المجيد، تؤكد مدى الوحدة والوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته تعبر عن مدى الوحدة الوطنية وقوة الترابط بين نسيج الشعب المصري لتخطي الأزمات المختلفة.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس عن الأزمة التي تمر بها المنطقة يؤكد صعوبة المرحلة الراهنة، خاصة أن مصر بذلت جهودًا كبيرة من أجل حل الأزمة الفلسطينية، وأصبح وقف إطلاق النار هو المهمة الأكبر ومن بعدها يأتي حل الأزمة بأكملها، ولكن وقف نزيف أهالينا بغزة أصبحت الضرورة القصوى.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين، قائلًا: "هذا الموقف يتطلب اتحاد كل أبناء الشعب المصري يدًا واحدة لدعم القضية الفلسطينية".

وتقدم رئيس صحة الشيوخ بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا ودوام التآخي بين عناصر النسيج الوطني الذي نسج منذ قديم الزمن بالحب والود والترابط الوطني.

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