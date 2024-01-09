"الشيوخ" يناقش زيادة إنشاء المدارس التكنولوجية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا لها عقب الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة اقتراح برغبة ُمقدم من النائب أيمن عبد المحسن، بشأن "المشكلات التي تواجه صناعة الأثاث في دمياط والحلول المقترحة لمواجهتها".

كما تعقد لجنة الطاقة اجتماعين اليوم، لمناقشة اقتراح برغبة ُمقدم من النائب طارق نصير، بشأن الحد من مخاطر المخلفات الإلكترونية، واجتماع آخر لاستكمال مناقشة الطلب المقدم من النائبة نهى أحمد زكى، بشأن دراسة تقييم الأثر التشريعى للقانون رقم 4 لسنة 1994 فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية.

ويعقد مجلس الشيوخ، اليوم، جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب وعشرين نائبًا آخرين بشأن سياسية الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى.

وأوضح النائب جميل حليم، في طلبه، أن المتمركز منها في نطاق القاهرة الكبري وآليات وضوابط التعاون، مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي.

وأكد مقدم طلب المناقشة العامة أن الدولة بدأت الاهتمام بالتعليم الفنى منذ عام 2018 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع التطوير التعليم الفنى، من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية التى تعتمد فيها الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعى يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وأشار إلى أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أية استراتيجية وطنية تنموية؛ خصوصًا في المجالات الصناعية الخدمية، فضلًا عن مجالات المستقبل، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

وتابع النائب: قد وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ (۳۸) مدرسة وفقًا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.