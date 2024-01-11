الخميس 11 يناير 2024
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سياسي

خبير: دعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية ضد الاحتلال تثير اهتمام الرأى العالمى

محمد مهران
محمد مهران

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن دعوى جنوب إفريقيا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مسئولية إسرائيل عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني تثير اهتمام الرأي العام الدولي.

وأوضح مهران في تصريحات صحفية، أن المحكمة تعقد جلستها الأولى اليوم الخميس، حيث ستبحث في مدى اختصاصها بالنظر في الدعوى وفقًا لنص المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي وقّعت عليها إسرائيل.

ولفت إلى أن الاتفاقية تُعرف في المادة 2 منها ماهية جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها أفعالًا تهدف إلى إبادة أي جماعة عرقية أو دينية، وهو ما ارتكبته إسرائيل بحسب الوقائع المدرجة في الدعوة.

البت في هذه المرحلة من التقاضي قد يستغرق عدة أشهر

وتوقع مهران أن يستغرق البت في هذه المرحلة من التقاضي عدة أشهر، معربًا عن أمله في أن تشكّل القضية سابقة قانونية مهمة تسهم في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووضع حدّ لانتهاكاته بحق الفلسطينيين على مر العقود الماضية.

وأشار الخبير الدولي إلى أن المحكمة ستمنح كلا الطرفين فرصة تقديم مرافعاتهما ومذكراتهما القانونية خلال المراحل القادمة من نظر الدعوى، موضحًا أنه بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، يحق لأي دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية الانضمام كطرف في الدعوى لدعم موقف أي من طرفي النزاع.

ودعا أستاذ القانون الدول العربية بوجه خاص للتدخل في هذه القضية التاريخية، عبر تقديم المذكرات والأسانيد التي توضح بشاعة الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، وتعزز من فرص نجاح الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.

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