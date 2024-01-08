المرصد العربى لحقوق الإنسان يدين البيان الأمريكى بشأن وضع الحرية الدينية فى الجزائر

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان ما ورد في البيان، الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والذي تضمن معلومات مضللة ومغلوطة لا تمت للواقع بصلة.

رفض التدخل الأمريكي في القضايا المتعلقة بالحريات الدينية

واعتبر المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن التدخل الأمريكي في القضايا المتعلقة بالحريات الدينية غير مقبول، جملة وتفصيلًا، ولا يجوز المساس بها كونها شأنًا داخليًا يتعلق بالخصوصية المجتمعية والثقافية.

المرصد: الجزائر تقدم نموذجًا يحتذى به في تعزيز الحريات الدينية

وأشار المرصد إلى أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقدم نموذجًا يحتذى به في تعزيز الحريات الدينية، ليس فقط لأنها تمتلك منظومة من القوانين تحمي المعتقدات، وإنما لأنها تشارك بفاعلية في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المشتركات بين الأديان والحضارات المختلفة، وتعمل على نشر منظومة القيم الإيجابية التي تحقق هذا الهدف وفي مقدمتها قيم التسامح والتعايش والحوار، باعتبارها أهم مرتكزات تحقيق الأمن والسلم والاستقرار لجميع شعوب العالم أيضًا، وذلك بفضل الجهود الكبيرة والدعم اللا محدود من القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية.

أدان البرلمان العربي، أمس الأحد، ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية والمتعلق بوضع الحرية الدينية في الجزائر، مشيرًا إلى أنه تضمن "معلومات غير صحيحة ومغلوطة لا تمت للواقع بصلة".

وشدد البرلمان العربي، في بيان له، على أن "القضايا المتعلقة بالحريات الدينية ترتبط بالخصوصية المجتمعية والثقافية لكل مجتمع، ولا يجوز التدخل فيها خارجيًا تحت أي مبرر من المبررات".

وأكد البرلمان العربي على أن الجزائر من "الدول المشهود لها بالوسطية والاعتدال"، فضلًا عن أن "الدستور والقوانين الجزائرية تقر بالحريات الدينية، وتضمن حرية المعتقد بشكل واضح لا لبس فيه".

وفي السياق، أشاد بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في هذا المجال، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون".