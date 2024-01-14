الأحد 14 يناير 2024
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سياسي

برلماني: تطوير القاهرة التاريخية يحقق مكاسب للاقتصاد الوطني

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بمواصلة أعمال تطوير القاهرة التاريخية، بمثابة دليل على نجاح الرئيس السيسي، وتميز حكمه باستعادة الوجه الحضاري للوطن.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن أعمال تطوير القاهرة التاريخية ذات قيمة حضارية وإبداعية جمالية في قلب القاهرة بما يحقق مقاصد سياحية وترفيهية وتثقيفية وسط مناطقها التاريخية والأثرية ذات الطابع الحضاري المميز.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القاهرة التاريخية تمثل أهمية كبرى في الحفاظ على الحضارة الإسلامية وجذب السائحين إليها.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن تطوير القاهرة التاريخية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها جذب العديد من السائحين لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والدينية في القاهرة التاريخية بما يوفر العملة الصعبة علاوة على توفير فرص عمل للشباب المباشرة وغير المباشرة.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف من التطوير هو استعادة القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية، مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات، وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث، فضلًا عن ربط المزارات الأثرية والسياحية، في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية.

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