الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: إشراك القطاع الخاص في المشروعات الزراعية يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد

النائب أحمد سعد
النائب أحمد سعد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجهات الدولة لإشراك القطاع الخاص في المشروعات الزراعية والحيوانية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم لتلبية احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم.

مشروعات زراعية جديدة  لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية 

وأوضح "نويصر"، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تشهد جهود كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات زراعية جديدة باستصلاح أراضي جديدة لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمات العالمية.

 القطاع الزراعي يشهد اهتماما كبيرا لتحقيق الأمن الغذائي

وأكد عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعي من أبرز القطاعات التي تشهد اهتمام كبير لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد التداعيات الخارجية التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة ولذلك أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي أمر واقع ونهج لكل الدول من خلال وضع خطط شاملة.

خطوة جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي 

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية خطوة جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي علاوة على توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دعم القطاعات الصناعية المتعلقة بالغذاء مما يحقق أهداف التنمية المتكاملة.

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ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق مستويات مقبولة من الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الاستراتيجية سواء الغذائية الصناعية، التصديرية.

يشار إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها، على تمكين وتشجيع القطاع الخاص بصورة كاملة؛ للإنطلاق في عملية الإنتاج المحلي، ومن ثم زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للخارج، وكذا العمل على تيسير وتسهيل أية إجراءات، وحل أي عوائق قد تواجه العملية الإنتاجية على أرض الواقع.

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