الإثنين 15 يناير 2024
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سياسي

برلماني: لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الصيني تأكيد لدور مصر المحوري في استقرار المنطقة

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية الصين، وتسلمه رسالة من نظيره الصيني تأكيد على دور مصر المحوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

 دعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين

وأوضح "عكاشة"، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء يستهدف دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات خاصة المشروعات التنموية الاقتصادية، في ظل دخول مصر تجمع البريكس.

موقف الرئيس السيسي الواضح والداعم للقضية الفلسطينية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في غزة وضرورة وقف إطلاق النار، مما يدل على موقف الرئيس السيسي الواضح والداعم للقضية الفلسطينية واستغلاله كافة اللقاءات التطرق إلى القضية الفلسطينية والحديث حولها لتبني رؤية مصر في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 تقديم الدولة المصرية أكبر مساعدات إنسانية لغزة

وأكد النائب عمرو عكاشة، أن موقف مصر واضح وثابت ولا يمكن المزايدة عليه وذلك في إطار ما تحملته مصر من مسئولية تاريخية وإنسانية، في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات - بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي – إلى أهالي غزة، علاوة على تقديم الدولة المصرية أكبر مساعدات إنسانية واستقبال المصابين لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته وإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بشكل سريع وآمن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس،  "وانج يي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار المسئولين الصينيين، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة.
وفي تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، عقب اللقاء، أوضح أن وزير الخارجية الصيني سلم السيد الرئيس رسالة من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، تضمنت التهنئة على إعادة انتخاب السيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. 
ومن جانبه، وجه السيد الرئيس الشكر للرئيس الصيني، منوهًا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين، التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومؤكدًا استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي.

وفي ذلك السياق، تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع "بريكس"، ومبادرة الحزام والطريق.

لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الصيني الرئيس السيسي النائب عمرو عكاشة الشيوخ الحرب على غزة

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