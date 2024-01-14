حزمة دعم جديدة.. مواطنون: السيسى «رئيس الفقراء».. وفى عهده عرفنا «الحماية الاجتماعية»

رحب عدد من المواطنين بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى، مشيرين إلى أن هذا تعبير واضح عن سياسة الرئيس الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المصريين قدر الإمكان، فى ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الاضطراب والتعقيد. وشدد المواطنون، فى حديثهم إلى «الدستور»، على أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بكل المصريين، ومدى شعورها بمعاناتهم الاقتصادية، لافتين إلى أهميتها فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقالت سميرة أحمد، من سكان منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، إن القرارات التى تتخذها القيادة السياسية لحماية البسطاء ومحدودى الدخل وأصحاب المعاشات تسهم فى تقليل حدة تأثرهم بالأزمات الاقتصادية. وأضافت «سميرة»: «الدعم متبادل بين الشعب والرئيس السيسى فى كل القرارات التى تخص الشأن المصرى، وبين الشعب والرئيس تفاهم عظيم، يظهر بشدة فى الأزمات والأوضاع الصعبة». وواصلت: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل دائمًا على توفير الحماية للبسطاء والفقراء فى كل مخططاته الحالية والمستقبلية، ويحرص على تخفيف معاناتهم قدر الإمكان، وكان دومًا زخرًا ودعمًا للفقراء فى كل بقاع مصر».

وقال محمد عبدالعال، من أبناء مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، إن الشعب كله يدرك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل جهودًا كبيرة جدًا لتوفير الحماية الاجتماعية للمصريين، وجعلهم دائمًا على قائمة أولوياته. واختتم بقوله: «الجهود المبذولة فى توفير الحماية الاجتماعية للطبقات المستحقة من الشعب المصرى، تشعر المواطن دائمًا بأنه موضع اهتمام من الدولة، لذا نوجه التحية للرئيس السيسى، لكونه لم يتخاذل يومًا عن خدمة المواطنين». ووصفت إيمان أبواليزيد، من سكان مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه أول رئيس يوفر حقوق أصحاب المعاشات ومحدودى الدخل، ويسعى لضمان حياة لائقة لهم، مشددة على أن المصريين عرفوا مصطلح «الحماية الاجتماعية» فى عهده. وقالت «إيمان» لـ«الدستور»: «الرئيس السيسى يستحق أن يوصف برئيس الفقراء، وقراراته الأخيرة دليل واضح وقوى على سعيه لحماية محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، وغيرها من الفئات التى كانت تفتقر للحماية الاجتماعية».

وأضافت: «الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يترك أى فرصة إلا ويدعم الفقراء وأصحاب المعاشات ومحدودى الدخل، والشعب المصرى بأكمله يحبه، لأنه أول رئيس يشعر بهم ويتحدث عنهم ويمثلهم».

واتفقت معها أمل عبدالغنى، من سكان منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، التى قالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص على توفير حماية اجتماعية لكل المصريين، خاصة الفقراء منهم، مضيفة: «الرئيس السيسى أول رئيس يشعر بفقراء مصر ويساندهم».

وواصلت: «هناك قرارات اقتصادية صعبة فُرض على الدولة اتخاذها، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى أجّل تنفيذها، لأنه يدرك حجم معاناة المصريين، ويسعى لتوفير حماية اجتماعية لهم، قبل اتخاذ هذه القرارات على أرض الواقع».

وقال سعيد أيمن، من سكان السيدة زينب أيضًا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل جهودًا كبيرة جدًا لتوفير الحماية الاجتماعية لكل أبناء الشعب، ويساندهم ويدعمهم بكل قوة، وهو ما يظهر جليًا فى جميع قراراته. وأضاف «أيمن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بتوفير الحماية الاجتماعية للموظفين وأصحاب المعاشات ومحدودى الدخل، نظرًا لعدم قدرتهم على تحمل القرارات الاقتصادية الصعبة المفروضة على مصر بسبب ظروف دولية».