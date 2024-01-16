الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "صحة الشيوخ" يطالب بحملات إعلامية لتغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن الأمراض النفسية

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تبني وزارة الصحة إطلاق  مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم الصحة النفسية والجسدية تستهدف مساعدة الشباب على تخطي مشاكلهم وإيجاد حلول جادة لمشاكلهم.

 الكشف عن الأمراض النفسية

وأوضح "مهران"، في تصريحات صحفية له، أن الكشف عن الأمراض النفسية ليس عيبًا كما يعتقد البعض ولكن طريقة لمساعدة الإنسان على كيفية حل مشاكله بطرق صحيحة تمكنه من تحقيق التقدم في حياته العملية والعلمية والأسرية، مشيرا إلى أن  الأمراض النفسية تؤدي إلى ظواهر سلبية بالمجتمع ؛ الأمر الذى يؤكد ضرورة الاهتمام برعاية الصحة النفسية.

 اكتشاف المواهب المختلفة لدى الشباب والأطفال


وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن مبادرة الصحة النفسية ستسهم في اكتشاف المواهب المختلفة لدى الشباب والأطفال وذلك من خلال توجيههم إلى التخلص من الطاقة السلبية والضغط النفسي بداخله في تنمية مهاراتهم المختلفة.

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وتابع أن الكثيرين من الشعب المصري لديهم مواهب وقدرات هائلة لكنهم لا يعرفون طريقة استخدامها بطرق صحيحة، والمبادرة النفسية ستركز على تنمية هذه المهارات المختلفة في مختلف المجالات وتبنيها حتى يحقق صاحبها هدفه منها.

ضرورة عمل حملات توعية للمواطنين حول المرض النفسي

وطالب النائب الدكتور علي مهران، بضرورة عمل حملات توعية إعلاميًا لتغيير الصورة الذهنية الخاطئة والمغلوطة عند كافة المواطنين بأن المرض النفسي سيء ويتجنبه المواطنين، وأن تتضمن الحملة تشجيع المواطنين على المشاركة في المبادرة التي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية إحداهما للكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والثانية لمكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية، بينما تهدف المبادرة الثالثة لمكافحة وعلاج الإدمان.

الدكتور على مهران مبادرة للصحة النفسية الشباب صحة الشيوخ الشيوخ

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