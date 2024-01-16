اليوم.. مجلس النواب يواجه وزير التموين بـ98 أداة رقابية

يواجه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي بـ 98 أدارة رقابية، وذلك في ظل ما تعانيه الأسواق المصرية من حالة اضطرابات في أسعار السلع، والتي دفعت العديد من أعضاء مجلس النواب، بالتقدم بمختلف الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة، وأسئلة، وطلبات مناقشة، وغيرها من المنصوص عليها في لائحة مجلس النواب، من أجل الاستماع لردود الحكومة فيما يتعلق بعدد من الملفات.

1- سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار

وتقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن فساد وزارة التموين وعجزها عن حماية المواطنين ورعايتها للسوق السوداء.

وأكد فى طلب الإحاطة أن أزمة الأرز العام الماضى لم تكن سوى مؤشر على صناعة وزارة التموين للأزمات الغذائية بقرارتها غير المدروسة، وتحول سوق السلع الغذائية الاستراتيجية خلال العام الأخير إلى سوق سوداء كبيرة بالمضاربة على أسعارها مع عجز وتواطؤ كاملين من الوزارة، وامتد الأمر إلى باقى المنتجات المتطلب رقابتها من الوزارة كالسجائر والتى تحولت مع فساد الوزارة وانعدام رقابتها إلى أحد وسائل الكسب الحرام بسرعة جنونية وفتحت الأبواب على مصرعيها لتهريب أنواع مسرطنة مجهولة المصدر والمنشأ غزت الأسواق.

2- موجة ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع

وتقدم النائب أحمد الحديدى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن فقدان السيطرة على ارتفاع كافة السلع فى الأسواق المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة تزايد سرعة وحدة التضخم الجامع والارتفاع الكبير فى المستوى العام الأسعار كافة السلع فى الأسواق المصرية، متسائلا عن دور الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى السيطرة على الأسعار.

وأشار إلى أن تدخل الحكومة فى تسعير السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر أدى إلى ارتفاع الأسعار عما كانت سائدة قبل تدخل الحكومة بسبب الظهور السوق السوداء فى ظل غياب رقابة وزارة التموين، حتى أن رجل الشارع العادى أصبح يطلق على وزارة التموين وزارة السوق السوداء.

كما تقدم النائب أبو العباس التركى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الارتفاع الجنونى فى الأسعار.

3- خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

4- الاستماع لمستجدات أعمال تقنية بطاقات التموين

5- تصويب منظومة الدعم والخبز

6- إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن

7- الرقابة على جودة رغيف الخبز

8- إنشاء وتطوير مكاتب التموين