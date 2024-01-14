الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بسبب الرقابة وارتفاع الأسعار.. وزير التموين فى مواجهة "النواب" بـ98 أداة رقابية

الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي

 تنتظر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جلسة ساخنة تحت قبة مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، لمواجهته بنحو 98 أداة رقابية، في ظل حالة التفاوت غير المبرر في أسعار السلع، والتي دفعت العديد من أعضاء مجلس النواب، بالتقدم بمختلف الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة، وأسئلة، وطلبات مناقشة، وغيرها من المنصوص عليها في لائحة مجلس النواب، من أجل الاستماع لردود الحكومة فيما يتعلق بعدد من الملفات ترصدها «الدستور» في السطور التالية.


طلب إحاطة عن فساد وزارة التموين وعجزها عن حماية المواطنين

وتقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن فساد وزارة التموين وعجزها عن حماية المواطنين ورعايتها للسوق السوداء.

وأكد فى طلب الإحاطة أن أزمة الأرز العام الماضى لم تكن سوى مؤشر على صناعة وزارة التموين للأزمات الغذائية بقرارتها غير المدروسة، وتحولت سوق السلع الغذائية الاستراتيجية خلال العام الأخير إلى سوق سوداء كبيرة بالمضاربة على أسعارها مع عجز وتواطؤ كاملين من الوزارة.

 وامتد الأمر إلى باقى المنتجات المتطلب رقابتها من الوزارة كالسجائر والتى تحولت مع فساد الوزارة وانعدام رقابتها إلى إحدى وسائل الكسب الحرام بسرعة جنونية، وفتحت الأبواب على مصرعيها لتهريب أنواع مسرطنة مجهولة المصدر والمنشأ غزت الأسواق.

 

موجة ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع

وتقدم النائب أحمد الحديدى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن فقدان السيطرة على ارتفاع كل السلع فى الأسواق المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة تزايد سرعة وحدة التضخم الجامع والارتفاع الكبير فى المستوى العام الأسعار كل السلع فى الأسواق المصرية، متسائلًا عن دور الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى السيطرة على الأسعار.
وأشار إلى أن تدخل الحكومة فى تسعير السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر أدى إلى ارتفاع الأسعار عما كانت سائدة قبل تدخل الحكومة بسبب الظهور السوق السوداء فى ظل غياب رقابة وزارة التموين، حتى أن رجل الشارع العادى أصبح يطلق على وزارة التموين وزارة السوق السوداء.
كما تقدم النائب أبوالعباس التركى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الارتفاع الجنونى فى الأسعار.

 

خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

 كما تتضمنت الجلسة طلبات عن خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، والاستماع لمستجدات أعمال تقنية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين.

الدكتور علي مصيلحي الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية 98 أداة رقابية الدكتور علي المصيحلي وزير التموين

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