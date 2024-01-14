الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد محسن: توجيهات الرئيس بتحسين الأجور تؤكد جدية الدولة فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

ثمن النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صدور تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، قائلًا: الدولة حريصة وجادة في التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة تتطلب مزيدًا من الإجراءات الداعمة للمواطنين البسطاء لمساعدتهم على تحمل التداعيات السلبية الراهنة.

ولفت محسن، في بيان له، إلى أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطن المصري، ووضعه أولوية على أجندة الاهتمامات، والعمل على إصدار المزيد من القرارات التي تشكل مظلة حماية اجتماعية تستهدف تحسين الأجور والمعاشات من أجل تخفيف حدة التداعيات الناجم عنها زيادات في أسعار السلع والخدمات.

وأكد أن الحكومة تمضي نحو خطوات جادة في ضبط الأسواق وحركة ارتفاع أسعار السلع والتصدي لجشع التجاري، الذين ما زالوا يستغلون الأزمة الراهنة ويقومون تلقائيًا برفع أسعار السلع دون إعلان الشركة المنتجة بزيادة الأسعار، مما يشكل خطورة في حركة اتزان الأسواق.

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه بالقول: الأمر يتطلب مزيد من الرقابة والتفتيت المستمر من أجل التصدي لهذه الممارسات الاحتكارية والعمل على حماية المواطن من وقوعه فريصة في أيدي المستغلين ومعدومي الضمير.

من جانبه قال وزير المالية، محمد معيط، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

وأشار معيط، إلى إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

الدكتور محمد معيط الدكتور محمد معيط وزير المالية تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تحسين الأجور والمعاشات النائب أحمد محسن

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