الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الريادة: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

كمال حسنين، رئيس
كمال حسنين، رئيس حزب الريادة

ثمن كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، التوجيهات الرئاسية بشأن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، قائلًا: "تخفف عن كاهل المواطنين، لا سيما في ظل المرور بأزمة اقتصادية صعبة تستلزم وجود مظلة حماية اجتماعية تحمي المواطنين، لا سيما محدودي الدخل لمواجهة موجة الاضطرابات الاقتصادية الذي شمل أسعار السلع والخدمات".

وأكد حسنين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية حريصة على دعم المواطنين، وعلى رأسهم الرئيس السيسي الذي دوما يؤكد أن المواطن أولوية ودعمه واجب لمواجهة التحديات الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهله، لافتًا إلي أن الحكومة جادة في اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة بشأن ضبط حركة الأسواق، والتصدي لجشع التجار، مما سيكون له دور كبير في تقليص حدة تأثير أزمة ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن تحسين الأجور والمعاشات سيكون عاملًا رئيسيًا من عوامل تخفيف تأثر المواطنين من موجة ارتفاع الأسعار، فضلًا عن التأكيد دومًا بأن المواطن يكون أمام نصب أعين القيادة السياسية ومراعاة توفير احتياجاته الأساسية.

من جانبه ثمن النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، صدور تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، قائلًا: الدولة حريصة وجادة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة تتطلب مزيدًا من الإجراءات الداعمة للمواطنين البسطاء لمساعدتهم على تحمل التداعيات السلبية الراهنة.

ولفت محسن، في بيان له، إلي أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطن المصري، ووضعه أولوية على أجندة الاهتمامات، والعمل على إصدار المزيد من القرارات التي تشكل مظلة حماية اجتماعية تستهدف تحسين الأجور والمعاشات من أجل تخفيف حدة التداعيات الناجم عنها زيادات في أسعار السلع والخدمات.

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