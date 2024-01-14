الريادة: رفع الحصانة عن نائب الشيكات وإحالة نائبة فى واقعة الغش تعزيزًا لسيادة القانون

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية أن رفع الحصانة عن النائب وجدي الوليلي وإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم في واقعة غش يأتي هذا في إطار احترام سيادة القانون، مشيرًا إلى أن رفع الحصانة الوليلي ليس اتهامًا، بل هو تمكين للدفاع عن نفسه كمواطن مصري يحترم الدستور والقانون.

أضاف رئيس حزب الريادة أن هذه الإجراءات تأتي لمخالفتهم قانون مجلس النواب، كما أن المشرع خط في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس.

أشار كمال حسنين إلى أن رفع الحصانة لا تنقص شيء من مهام عملهم وممارسة كل مهام العضوية وحضور جميع الجلسات العامة والجلسات النوعية للمجلس، بل إن لهم الحق في طلب الإحاطة والاستجواب.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (351) لسنة 2022 إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد بإتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

وأكد أن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالًا للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.