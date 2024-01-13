السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مزاعم إسرائيل أمام "العدل الدولية" ضد مصر أكاذيب للتغطية على جرائمها

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن المزاعم الإسرائيلية حول معبر رفح أمام محكمة العدل الدولية، الغرض منها التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة واستمرار عدوانها على الفلسطينيين، قائلا: مصر صاحبة دور نزيه ومشرف وريادي في القضية الفلسطينية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن نفي مصر رسميا إغلاقها معبر رفح، أو أنها المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، يؤكد الأكاذيب الإسرائيلية السافرة ووضاعة الاتهامات التي تسوقها إسرائيل وحكومة الاحتلال، للتشويش على جرائمها ومحاكمتها أمام محكمة العدل الدولية.

 

txt

أكاذيب معبر رفح.. الرئيس السيسى يوضح دور مصر فى أحداث غزة (فيديو)

txt

جوزيب بوريل: تدفق المساعدات لقطاع غزة لا يزال غير كاف

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن كل مسئولي إسرائيل ووزرائها، أكدوا في تصريحات علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لافتا إلى أن إحساس دولة الاحتلال بانعزالها عن العالم، بسبب هذه الجرائم دفعها نحو إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها من جانب المحكمة.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، فمعبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، والمزاعم الإسرائيلية سافرة وكاذبة ولا يصدقها أحد.

النائب مدحت الكمار مجلس النواب المزاعم الاسرائلية معبر رفح العدل الدولية الفلسطينيين

الأكثر قراءة

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ26 بفندق شهير

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى