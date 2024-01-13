برلمانى: مزاعم إسرائيل أمام "العدل الدولية" ضد مصر أكاذيب للتغطية على جرائمها

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن المزاعم الإسرائيلية حول معبر رفح أمام محكمة العدل الدولية، الغرض منها التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة واستمرار عدوانها على الفلسطينيين، قائلا: مصر صاحبة دور نزيه ومشرف وريادي في القضية الفلسطينية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن نفي مصر رسميا إغلاقها معبر رفح، أو أنها المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، يؤكد الأكاذيب الإسرائيلية السافرة ووضاعة الاتهامات التي تسوقها إسرائيل وحكومة الاحتلال، للتشويش على جرائمها ومحاكمتها أمام محكمة العدل الدولية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن كل مسئولي إسرائيل ووزرائها، أكدوا في تصريحات علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لافتا إلى أن إحساس دولة الاحتلال بانعزالها عن العالم، بسبب هذه الجرائم دفعها نحو إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها من جانب المحكمة.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، فمعبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، والمزاعم الإسرائيلية سافرة وكاذبة ولا يصدقها أحد.