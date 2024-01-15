الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. 5 طلبات إحاطة على مائدة "تضامن النواب" بعد الجلسة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الطوخى، بشأن دار المسنين بمدينة الخانكة – محافظة القليوبية وكيفية إداراتها، والمسئول عن ذلك وإعداد النزلاء بها وموارد الصرف على المسنين، وما إذا كان لها مخصصات مالية من قبل الوزارة من عدمه وما هي تلك المخصصات.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن ما يعانيه المواطن في كافة المحافظات من روتين غير طبيعي في صرف المعاشات بكل أنواعها، الأمر الذي يؤثر على استقرار بعض الاسر على رأسها الارامل.

كما تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب على بدوي بشأن التعنت في نقل بعض العاملين داخل محافظة المنيا ومشاكل توقف الفيز للصرف حياة كريمة دون مبررات واضحة، بالإضافة إلى طلب الاحاطة المقدم من  النائب عصمت زايد بشأن ما يتعرض له المواطن البسيط في رزقة حيث تقدم أحد المواطنين للحصول على معاش وقام بالعدول عن التقديم ويريد أن يأخذ الأوراق الخاصة بموضوعه لإلغائها، ولكن هناك تعنت واضح من تأمينات قويسنا والتأمين الصحي بالمنوفية، لإعطاء المواطن أوراقه.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، وتستبدل المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. 

لجنة التضامن بمجلس النواب بمجلس النواب طلبي الإحاطة دار المسنين بمدينة الخانكة دار المسنين الخانكة

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