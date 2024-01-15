الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: أكاذيب الاحتلال أمام العدل الدولية لن تنجح في تشويه جهود مصر

النائب عبده أبو عايشه
النائب عبده أبو عايشه

أكد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الموقف المصري المساند لقطاع غزة والرافض للعدوان الإسرائيلي، منذ بدء العدوان قبل أكثر من ثلاثة شهور، قائلا:“ إن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي على بذل جهودها الإنسانية والدبلوماسية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ".

وأوضح أبو عايشه في تصريحات صحفية له اليوم، إنه وفيما يتعلق بالمغالطات الإسرائيلية حول معبر رفح، فإن العالم كله يرى الارهاب الاسرائيلي، لافتا ان مصر لم تتأخر في سرعة تدفق ونفاذ المساعدات إلى القطاع ولم يحدث أي تعطيل من الجانب المصري في ذلك.

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برلمانية: ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلى عن مصر أكاذيب ومحاولة للتهرب من الجرائم

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وشدد عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بكل فئاتها وعلي المستويين الرسمي والشعبي دعمت القضية الفلسطينية خلال ما يزيد عن 100 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ولن تفلح الأكاذيب الإسرائيلية في تشويه هذا الدور.

وأشار النائب عبده أبو عايشه، أن الدولة المصرية قدمت ولا تزال بقيادة الرئيس السيسي دعما هائلا لفلسطين ووقوفا ومساندة بجوارالقضية الفلسطينية، فهى قضية مصر الأولى قيادة وشعبا.

واختتم بالقول، إن مغالطات وأكاذيب إسرائيل أمام العدل الدولية، هدفها فقط الهروب من المسؤولية والمحكامة الجنائية أما جرائمها فهى مسجلة عليها.

النائب عبده أبو عايشة مجلس الشيوخ قطاع غزة الشعب الفلسطيني الازمة الفلسطينية

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