وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع أهالى غزة

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

شارك فى الوقفة كل من الكاتب الصحفي خالد البلشى نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، وهشام يونس وكيل أول النقابة، وحسين الزناتي، ومحمود كامل أعضاء مجلس النقابة، وعشرات من أعضاء النقابة.

يذكر أن قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مصر كانت حاضرة منذ بدايات القضية الفلسطينية وخاضت العديد من الحروب لأجلها ولا تزال تضطلع بدورها تجاه القضية، وفي تكريس الأمن والسلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

حاولت إسرائيل تفريغ غزة وتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف، خلال تصريحاته سابقة، أنه يوجد تطابق في المواقف والرؤى بين مصر والقيادة الفلسطينية، مؤكدًا أنه يوجد تقدير لكل الجهود التي بذلتها مصر خاصة مواجهة الاحتلال ومخططات التهجير التي حاولت إسرائيل تفريغ غزة وتصفية القضية الفلسطينية وكان لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، الموقف الرئيسي في إفشال الهدف الإسرائيلي.

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