الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين: اليمين الإسرائيلى الحاكم يفتعل التصعيد لتطبيق نسخة الدمار والتهجير فى قطاع غزة على الضفة

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يفتعل التصعيد لتطبيق نسخة الدمار والتهجير في قطاع غزة على الضفة الغربية.

التصعيد الإسرائيلي الممنهج في الضفة الغربية

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى نتائج وتداعيات التصعيد الإسرائيلي الممنهج في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة هجوم مجموعة مسلحة كبيرة من المستعمرين على بلدة بورين، ما يشكل استخفافًا بالمجتمع الدولي، بما فيه المطالبات الأمريكية بلجم المستعمرين، ووقف هجماتهم واعتداءاتهم، ومحاسبتهم، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة نتنياهو لا يعير أي اهتمام للشرعية الدولية، ولمواقف الدول، حتى تلك التي تقف إلى جانب إسرائيل.

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الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

ونوهت الخارجية الفلسطينية إلى أنه يوظف نتنياهو وفريقه المتطرف رخاوة الموقف الدولي وضعفه، لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولاستكمال جرائم الضم المتواصل للضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتطلب ترجمة الإجماع الدولي الرافض للاستعمار وجرائم المستعمرين إلى أفعال وإجراءات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستعمار، وتفكيك ميليشيات المستعمرين، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية عنها، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حماية لحل الدولتين، باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار، في ساحة الصراع والمنطقة والعالم.

المناطق الفلسطينية في الضفة

وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال ومستعمريه المتواصلة بحق شعبنا ومقدراته في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تحت حجج وذرائع واهية، وسط تطبيق نسخة الدمار الهائل في غزة على المناطق الفلسطينية في الضفة بالتدريج، في ظل أوسع عملية تحريض من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم على تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، وخلق حالة من الفوضى، لتحقيق أغراض سياسية مفضوحة، في مقدمتها تسريع عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وتدمير أية نتائج باقية للاتفاقيات الموقعة، ووأد فرصة تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن كل هذه الانتهاكات تتم في تكامل وتوزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي.

وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي قطاع غزة الشعب الفلسطيني المناطق الفلسطينية الضفة

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