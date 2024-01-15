عاجل.. لماذا هرب نجل نتنياهو من إسرائيل بعد 45 يومًا من حرب غزة؟

أثار يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجدل مرة أخرى والغضب داخل المجتمع الإسرائيلي بعد هروبه مرة أخرى من إسرائيل، حيث قرر أن البقاء شهر ونصف في ظل اشتعال الحرب الإسرائيلية على غزة كافية، وحزم حقائبه وعاد مرة أخرى إلى ولاية ميامي الأمريكية، حيث كان يعيش خلال الأشهر القليلة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية.



يائير نتنياهو يهرب من إسرائيل مرة أخرى.. ما القصة؟

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن يائير قرر أن بقاءه شهرًا ونصف من الحرب الأكثر دموية في غزة هي أكثر من تجربة كافية ليتحملها، لأنه على الرغم من وجوده في إسرائيل خلال مراحلها الأولى، فقد حزم أمتعته وعاد إلى ميامي.

وتابعت أنه قبل بضعة أشهر، غادر يائير نتنياهو إسرائيل وانتقل للعيش في ميامي، فلوريدا، ومع ذلك، بعد بدء اندلاع الحرب، عاد إلى إسرائيل وبدأ المساهمة في المجهود الحربي في شكل منشورات وصور وعمل تطوعي في مركز اتصال الطوارئ التابع لمنطمة. United Hatzalah



وأضافت أن يائير قرر فجأة أنه لا يستطيع العيش في ظل هذه الحرب، واستقل طائرة خاصة الأسبوع الماضي وعاد إلى فلوريدا في رحلة تقدر قيمتها بمليون شيكل بسبب الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة رحلته.

وأشارت إلى أن انتشار صور يائير وهو في الولايات المتحدة في ظل استدعاء ما لا يقل عن 360 ألف مواطن إسرائيل للجيش الغالبية العظمى منهم جاءوا من الخارج، قد أثارت حالة استياء عامة في إسرائيل، خصوصًا أولئك الرافضين لسياسة نتنياهو في غزة والحرب طويلة الأمد التي كشفت أنها تخدم فقط أغراضه السياسية، وزادت حالة الاحتقان بعدما نشر يائير صورة له في ميامي وفي أحد المراكز الأمريكية.

وفي رد ساخر على ذلك، كتب أحدهم: "جنودنا الأبطال يقاتلون على كل الجبهات، والمئات منهم لم يعودوا بعد من المعركة، ما هو بالضبط ما يهدف منشور يائير نتنياهو إلى نقله؟ بالله عليكم، هل كان من المفترض أن يتأثر أحد بعودة نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي غاب منذ أسابيع، ليخاطر بحياته – في كشك هاتف؟".

ويواجه نتنياهو حملة غضب واسعة النطاق في الداخل الإسرائيلي بسبب إصراره على إطالة أمد الحرب وفشله في تحقيق أيًا من أهدافها في ظل تزايد الخسائر بصورة كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي وسقوط مئات القتلى منذ بداية التوغل البري في غزة.